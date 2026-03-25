Bauvorhaben am Bandweg: Warum in Grenzach-Wyhlen bei Eidechsen Speicheltests gemacht werden
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Auf diesem am Bandweg (Bildmitte) gelegenen Grundstück sollen Wohnhäuser entstehen. Foto: Tim Nagengast

Auf einem Grundstück zwischen Kantstraße und Bandweg sollen Wohnhäuser gebaut werden. Doch dort siedeln Mauereidechsen. Und diese stehen unter Schutz.

Vorgesehen sind drei Baufenster für entweder drei Einzelhäuser mit jeweils drei Wohneinheiten oder alternativ drei Doppelhäusern mit jeweils zwei Wohneinheiten pro Hälfte. Mit einer Gegenstimme (Alexander Drechsle) hat der Gemeinderat am Dienstagabend den entsprechenden Bebauungsplan „Südlich Kantstraße“ als Satzung beschlossen. Das zu bebauende Areal ist 2500 Quadratmeter groß, gehört der Gemeinde und liegt zwischen Kantstraße und Bandweg direkt gegenüber vom Schulzentrum.

 

Verfahren läuft seit sieben Jahren

Der Aufstellungsbeschluss war bereits im November 2019 gefasst worden, hatte sich aber verzögert. Ein Grund: Nach Gesetzesänderungen musste ein zweistufiges Regelverfahren durchgeführt werden.

Eidechsen sind „genetisch kompatibel“

Ein weiterer Hemmschuh war das Mauereidechsen-Vorkommen. Weil diese Tiere streng geschützt sind, sollten sie auf eine alternative Fläche umgesetzt werden. Weil dort – wie beinahe überall in der Doppelgemeinde – ebenfalls Eidechsen hausen, musste zunächst die „genetische Kompatibilität“ beider Populationen abgeglichen werden. Laut Bürgermeister Benz wurden dafür Speicheltests genommen mit dem Ergebnis, dass beide Eidechsenvorkommen „kompatibel“ seien. „Ob solche Dinge noch verhältnismäßig sind, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sei mal dahingestellt“, bemerkte Benz mit bissigem Unterton.

 