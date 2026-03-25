Bauvorhaben am Bandweg: Warum in Grenzach-Wyhlen bei Eidechsen Speicheltests gemacht werden

1 Auf diesem am Bandweg (Bildmitte) gelegenen Grundstück sollen Wohnhäuser entstehen. Foto: Tim Nagengast Auf einem Grundstück zwischen Kantstraße und Bandweg sollen Wohnhäuser gebaut werden. Doch dort siedeln Mauereidechsen. Und diese stehen unter Schutz.







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Vorgesehen sind drei Baufenster für entweder drei Einzelhäuser mit jeweils drei Wohneinheiten oder alternativ drei Doppelhäusern mit jeweils zwei Wohneinheiten pro Hälfte. Mit einer Gegenstimme (Alexander Drechsle) hat der Gemeinderat am Dienstagabend den entsprechenden Bebauungsplan „Südlich Kantstraße“ als Satzung beschlossen. Das zu bebauende Areal ist 2500 Quadratmeter groß, gehört der Gemeinde und liegt zwischen Kantstraße und Bandweg direkt gegenüber vom Schulzentrum.