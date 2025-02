Bauunternehmer schlagen Alarm: Deshalb befinden sich die Ortenauer Deponien „in einem Hamsterrad“

1 Wer Erde auf Ortenauer Deponien entsorgt, muss ab April deutlich tiefer in die Tasche greifen als zuvor. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe

Um finanzielle Defizite auszugleichen, soll die Entsorgung von Erde ab April nicht mehr 16, sondern 26 Euro pro Kubikmeter kosten. Grund ist unter anderem die rückläufige Baukonjunktur. Das Problem: Laut Bauunternehmer der Region wird diese durch die Erhöhung nur noch mehr geschwächt.









Es sind klare Worte, mit denen sich Katja Singler ihrem Ärger Luft macht: In einem pikanten Schreiben an unsere Redaktion bezeichnet die Kippenheimer Bauunternehmerin den Ortenauer Eigenbetrieb Abfallwirtschaft unter anderem als „Baubehinderungsbehörde“. Grund für die scharfe Kritik ist die geplante Erhöhung der Entsorgungskosten für Erdaushub. Demnach müssen Bauherren, die abgetragene Erde an Ortenauer Deponien abliefern möchten, ab dem 1. April nicht mehr 16, sondern satte 26 Euro pro Kubikmeter bezahlen. Im Vergleich zum Jahr 2021, damals waren nur sechs Euro pro Kubikmeter fällig, wurde der Preis innerhalb weniger Jahre um 333 Prozent angehoben. „Exorbitant“, betont Singler.