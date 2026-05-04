Bauturbo in Grenzach-Wyhlen: Warum der Bauturbo für Grenzach-Wyhlen kein Freibrief ist

Der sogenannte Bauturbo des Bundes soll keineswegs die Tür für ungewollte bauliche Entwicklungen öffnen.
Ganz unabhängig von der im Zuge der jüngsten Gemeinderatssitzung geklärten Frage der Zuständigkeitsübertragung arbeitet die Verwaltung derzeit an einem Entwurf für Richtlinien für die Anwendung des Bauturbos in Grenzach-Wyhlen. Grundsätzlich gehe es darum, Missbrauchsmöglichkeiten im Kontext zum Bauturbo von vornherein so gut wie möglich auszuschließen, wie Bürgermeister Tobias Benz im Gremium ausführte.