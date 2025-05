Bautage in Peterzell: Kinder bauen sich ihre Fantasiewelt aus Lego

Sie sind gestartet, die Lego-Bautage. Fleißig wird in der Mehrzweckhalle in Peterzell seit Freitag gebaut, was das Zeug hält. Dabei stecken die rund 80 Kinder, die an den Tagen teilnehmen, Stein für Stein ineinander – entweder, um eine bestimmte Vorstellung zu verwirklichen, oder um einfach drauf loszubauen. Im Fokus steht: Wir bauen gemeinsam.

Von der evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn organisiert, inhaltlich gestaltet von dem Verein Kinder entdecken die Bibel (KEB), finden von Freitag, 23. Mai, bis Sonntag, 25. Mai, die Lego-Bautage statt. Etwa 150 000 bis 200 000 Legosteine stehen den Kindern zur Verfügung, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, berichtet Samantha Lehmann, Mitorganisatorin und Leiterin des Christlichen Vereins Junge Menschen (CVJM). Die Tage rufen auch für die Helfer ein Gefühl von Nostalgie hervor.

Endlos kreative Möglichkeiten verbinden

„In erster Linie sollen die Kinder Spaß haben. Wenn alle Kids selbst bauen, freut man sich auch selber, noch etwas bauen zu können“, erzählt Lehmann mit einem Lächeln im Gesicht. Es ist nicht schwer erkennbar, dass den rund 20 Helfern vor Ort dieses Wochenende viel bedeutet. „Lego bauen ist besonders schön, weil es 1000 Wege gibt, etwas zusammenzubauen. Es muss nicht alles am Ende gleich aussehen, nicht jede Grundidee muss gleich sein. Es muss – ganz einfach – nur Spaß machen“, fügt Lehmann hinzu.

Auch Jonathan Reimund, Leiter der Gruppe Entschieden für Christus (EC) Tennenbronn und Organisator der Lego-Veranstaltung, verbindet viel mit den kleinen Bauklötzen: „Als Kind habe ich es immer geliebt, wenn zu Weihnachten Lego geschenkt wurde. Das hat immer bedeutet, dass die ganze Familie miteinander baut – und diese Gemeinschaft wollen wir vor allem in den nächsten Tagen den Kindern nahe bringen.“

80 Kinder sind für das Wochenende angemeldet, damit sind alle Plätze vergeben worden. Neben Bauen gibt es auch andere Programmpunkte – beispielsweise steht auf der großen Bühne der Mehrzweckhalle ein Klavier, parat für musikalische Einlagen zwischendurch. Davor stehen einige Stühle, damit die Kinder mit den Mitarbeitern Bibellieder singen oder Geschichten aus der Bibel lauschen können.

Am Sonntag, 25. Mai, können sich Besucher die gebauten Werke der Kinder anschauen. Um 11 Uhr wird noch zum Gottesdienst in die Petruskirche Peterzell eingeladen, gegen 12.15 Uhr folgt dann die „Stadteröffnung“ in der Mehrzweckhalle. Die Lego-Konstruktionen werden allesamt in einer Ausstellung für Gäste gezeigt, bevor die Bausteine wieder zurückgegeben werden. Für Verpflegung ist am Sonntag auch gesorgt – „es gibt Fleischkäseweck und Kuchen“, kündigt Lehmann an. Zu sehen gibt es dieses Wochenende in der Mehrzweckhalle in Peterzell allenfalls genug – die zum Leben erweckte Stadt, die die Kinder bauen, gibt es so auf jeden Fall kein zweites Mal.