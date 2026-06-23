Baustellenkrawall: Bundesgerichtshof bestätigt Hechinger Urteil

Zwei Brüder erhielten wegen einer Schlägerei an einer Baustelle in Gauselfingen Haftstrafen. Der Ältere legte Revision ein, kam aber damit nicht durch.
Der Vorfall an einer Baustelle unweit der Flüchtlingsunterkunft in Gauselfingen (Zollernalbkreis) hatte im Juni 2025 für Aufsehen gesorgt. Zwei Brüder, die in der Unterkunft mit anderen Familienangehörigen ukrainischer Staatsangehörigkeit wohnten, waren mit rumänischen Arbeitern, die auf der Zufahrt „Schulstraße“ zum Wohnheim beschäftigt waren, aneinandergeraten. Die Situation eskalierte. Dabei, so hieß es zunächst, seien die Brüder mit einem Auto auf ihre Kontrahenten zugerast, in der Absicht, sie zu töten. Der Verdacht auf versuchten Mord stand im Raum. Sie kamen noch am selben Tag in Untersuchungshaft.