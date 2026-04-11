Baustellenbesuch: „hotelkap“ will Gäste und Albstädter begeistern

Im Ebinger Westen wächst mit dem Badkap-Hotel ein neuer Tourismusmagnet in die Höhe. Die Eröffnung ist für den Jahreswechsel 2026/2027 geplant.
Es ist wohl die derzeit imposanteste Baustelle in Albstadt: Das Badkap-Hotel im Ebinger Westen, das offiziell den Namen „hotelkap“ tragen wird, wuchs in den vergangenen Monaten Stockwerk um Stockwerk in die Höhe. Noch befindet sich das künftige Hotel im Rohbau. Das Dach soll bis zum Richtfest Mitte April installiert sein und somit die Gebäudehülle schließen, wie Badkap-Geschäftsführer Marcus Eichstädt bei einem Rundgang über die Baustelle berichtet. Im Inneren ist bereits gut zu sehen, wie die Zimmer aufgeteilt werden. Auf dem ersten Stock – dem einzigen mit Terrasse für jedes Zimmer – sind auch schon Fenster eingebaut.