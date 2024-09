1 Im Baustellenbereich zwischen Oberndorf und Sulz hat es gekracht. (Archiv) Foto: Heidepriem

Auf der Autobahn 81 zwischen Oberndorf und Sulz staut sich am Dienstagabend der Verkehr nach einem Unfall.









Gegen 18 Uhr wurden die Beamten alarmiert, wie ein Polizeisprecher erklärt. Ein Autofahrer war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und krachte im Baustellenbereich auf Höhe Wittershausen in die Betonbarrikaden. Dabei wurde ein Betonelement auf die Gegenspur geschoben. In beide Richtungen fließt der Verkehr aktuell nur einspurig.