Baustellenabsperrung ignoriert: 84-Jähriger stürzt in Schwenningen in Graben

1 Der Verletzte hatte die Absperrung einer Baustelle ignoriert. (Symbolfoto) Foto: Daniel Ernst – stock.adobe.com.jpg Beim Sturz in einen Graben ist am Dienstagmorgen in Schwenningen ein 84-Jähriger verletzt worden. Der Radfahrer hatte zuvor die Absperrung einer Baustelle ignoriert.







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Wie die Polizei mitteilte, umfuhr der 84-Jährige zunächst mit seinem Pedelec die Absperrbaken an einer Baustelle in der Straße "Hoher Rain". Anschließend fuhr er auf dem Radweg weiter durch den Baustellenbereich in Richtung Schwenningen. Auf Höhe des Tennisheims bemerkte der Mann eine wegen Asphaltarbeiten bestehende Unterbrechung der Fahrbahn zu spät und stürzte in den Graben.