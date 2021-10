1 Auf dem Abschnitt vom Kreisverkehr auf der B 27 im Rottweiler Norden bis zum Abzweig Berner Feld wird nach den Herbstferien gebaut. Die Strecke ist dann nur noch in Richtung Balingen befahrbar. Foto: Cools

Verkehr: Knotenpunkt Saline wird am 29. Oktober freigegeben / Neue Baustelle Richtung Balingen















Link kopiert

Es tut sich was in Sachen Baustellen rund um Rottweil. Die beste Nachricht: Der umgebaute Knotenpunkt an der B 14/ B27 auf der Saline wird zum 29. Oktober freigegeben. Dafür naht im Norden die nächste Sperrung.

Rottweil. Die Baustellen-Neuigkeiten gab Fachbereichsleiter Bernd Pfaff am Mittwochabend im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss bekannt. Demnach soll am wichtigen Verkehrsknotenpunkt auf der Rottweiler Saline ab 29. Oktober wieder freie Bahn herrschen.

Eine echte Punktlandung

Die Arbeiten liefen seit Anfang Mai und haben für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Abschluss zum Monatsende ist nun eine Punktlandung und liegt genau im Zeitplan, der vom Regierungspräsidium, beziehungsweise dem Straßenbauamt vorausgesagt war. 2,4 Millionen Euro wurden für den Umbau – samt neuem Anschlussast für den aus Deißlingen/Villingen-Schwenningen kommenden Verkehr – investiert.

Doch die schlechte Nachricht folgt sogleich: Laut Pfaff stehen nach den Herbstferien ab Kalenderwoche 45 oder 46 umfangreiche Sanierungsarbeiten an der B 27 im Rottweil Norden an. Dies betrifft den Abschnitt zwischen Kreisverkehr/Abzweig Villingendorf und dem Abzweig Berner Feld. Die Straße werde einspurig in Richtung Balingen befahrbar bleiben, aus Richtung Balingen/Schömberg wird eine weiträumige Umfahrung eingerichtet. Einzelheiten werde das Straßenbauamt noch rechtzeitig mitteilen. Auch dies ist eine Maßnahme des Freiburger Regierungspräsidiums.

Immerhin: Die neue Baustellenampel zwischen Rottweil und Villingendorf im Bereich der neuen JVA soll Ende der Woche wieder verschwinden. Auch hier ist aktuell Geduld gefragt. Es wird nicht die letzte Baustellen-Karussellrunde gewesen sein.