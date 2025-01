Baustellen in St. Georgen: Diese drei Straßen werden 2025 saniert

1 Die Sommerauer Straße wird 2025 erneuert. In seiner Sitzung am Mittwoch soll der Gemeinderat den Auftrag vergeben. Foto: Helen Moser

Die Fertigstellung des Marktplatzes samt Tiefgarage und der Beginn der Rathaussanierung sind die Großprojekte im Jahr 2025 in St. Georgen. Doch auch in die Infrastruktur soll in Form von drei Straßensanierungen investiert werden. Das kommt auf Anwohner zu.









Auch wenn die Temperaturen nach wie vor frostig sind, neigt sich der Winter – auch in St. Georgen – langsam seinem Ende zu. Der Frühling steht bald bevor – und damit richtet sich der Blick auch auf jene Infrastrukturmaßnahmen, welche sich die Stadt für das laufende Jahr vorgenommen hat. Über drei größere Baustellen, an denen in den kommenden Monaten gearbeitet werden soll, informiert nun die Stadtverwaltung. Aber was genau ist geplant? Wie sieht der Zeitplan aus? Und mit welchen Kosten rechnet die Stadt?