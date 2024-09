Baustellen in Rottweil

1 Von wegen Halte-Signal: Der Gemeinderat schaut sich die Fortschritte im Gelände der Landesgartenschau 2028 an. Foto: Nädele

Die Baustellentour des Gemeinderats führte ins Landesgartenschau-Gelände. Und wir waren – bei strömendem Regen – dabei.









Wenn im Frühjahr 2028 in Rottweil die Landesgartenschau eröffnet wird und ein erster Rundgang ansteht, dürfte sich mancher Stadtrat vielleicht an diesen Mittwochabend erinnern. Da führte die Baustellentour des Gemeinderats nicht nur in die Räume der Landesgartenschau gGmbH, sondern auch ins künftige Gartenschaugelände.