1 In der „Steig“ gibt es demnächst eine Baustelle. (Symbolfoto) Foto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com

Die „Steig“ wird von Montag, 20., bis Freitag, 31. Januar, gesperrt. Und das ist der Grund.









Link kopiert



Wegen notwendiger Anschlussarbeiten muss die „Steig“ in Rottweil voraussichtlich vom 20. bis zum 31. Januar in einem Teilabschnitt voll gesperrt werden. In diesem Zeitraum führt die ENRW Rottweil Anschlussarbeiten an einem Gebäude an das städtische Versorgungsnetz durch.