1 Der Glasfaserausbau auf der Saline beginnt und bringt etliche Baustellen mit sich. Foto: Otto

Seit der neue Kreisverkehr am Knotenpunkt B14 /B27 fertig ist, rollt der Verkehr auf der Saline wieder weitgehend. Doch jetzt kündigen sich weitere Baustellen über etliche Wochen hinweg an.















Link kopiert

Rottweil - Der Grund liegt im Glasfaserausbau, der jetzt auf der Saline weiter vorangetrieben wird. Ab dieser Woche bis in die Pfingstferien hinein werden dazu an verschiedensten Stellen Straßen und Gehwege aufgerissen. Ampelschaltungen und Umleitungen werden eingerichtet, erklärt das Unternehmen Kellner Telecom GmbH aus Korntal-Münchingen. Es kommt zu Behinderungen sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch für Fußgänger.

Die Arbeiten starten laut Planung in dieser Woche und enden am 10. Juni. Vorausgesagt werden für Kalenderwoche 18 Einschränkungen bei der Zufahrt zum Kaufland von der Straße Saline her, hier wird ein Ampelsystem aufgestellt. In Kalenderwoche 19 und 20 gibt es Einschränkungen bei der Kreuzung Tuttlinger Straße/Saline/Neufraer Straße; eine Ersatzampel wird aufgestellt.

Drei Tage Vollsperrung

In Kalenderwoche 21, also Ende Mai, gibt es Einschränkungen beim Kreisverkehr am Wohn Schick, es erfolgt drei Tage eine Vollsperrung aus und in Richtung Römerstraße – die Umleitung wird ausgeschildert.

Anschließend sind dann in den Kalenderwochen 22 und 23 Einschränkungen in Fahrrichtung ortseinwärts von der Neufraer Straße her zu erwarten. Hier ist eine halbseitige Vollsperrung zwischen Kreisverkehr und Wohn Schick geplant – die Umleitung wird auch hier ausgeschildert.

Angesichts des hohen Verkehrsaufkommens auf der Saline zu Stoßzeiten, müssen Autofahrer etwas mehr Zeit einplanen. Am neuen Kreisel Richtung Bundesstraße beim Hornbach, der zu Beginn für Irriationen sorgte, scheint es inzwischen immerhin besser zu laufen.