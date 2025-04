Die Bauarbeiten in der Bruderschaftsgasse gehen in die finale Phase. Die ersten Bäume wurden gepflanzt und das neue Pflaster prägt bereits das Bild.

Die Bauarbeiten in der Bruderschaftsgasse schreiten zügig voran und nähern sich ihrem Abschluss. Es wurden bereits neue Bäume gepflanzt, womit ein weiterer wichtiger Schritt zur Verschönerung der Gasse erfolgt sei, teilt die Stadt mit.

Zudem prägt bereits eine große Fläche des neuen Pflasters das Bild der Straße, während Einfassungen und Einbauten größtenteils abgeschlossen sind. Spätestens Anfang Mai soll alles fertig sein.

Nach der Winterpause haben die Pflasterarbeiten zunächst im unteren Bereich der Bruderschaftsgasse beim Eingang des Neuen Rathauses begonnen.

Fahrradständer und Sitzmöglichkeiten

Anschließend wurde die Kreuzung Rathaus-/Bruderschaftsgasse fertiggestellt. Nun arbeiten sich die Fachkräfte in Richtung Oberamteigasse vor.

Neben den Pflasterarbeiten werden in den kommenden Wochen auch die Fahrradständer und verschiedene Sitzmöglichkeiten installiert. Die Begrünung der Kleingrünflächen wird ebenfalls folgen, so dass die neu gestaltete Bruderschaftsgasse „bald ein attraktiver Aufenthaltsbereich für Anwohner und Besucher der Innenstadt wird“, so die Stadt.

Die Arbeiten gehen nun rund um den Münsterplatz und in der Schul- und Pfarrgasse weiter.

OB ist erleichtert

Oberbürgermeister Christian Ruf zeigt sich daher erleichtert, dass die Bruderschaftsgasse bald fertig ist: „Gerade für die Anwohner und Gewerbetreibenden ist eine Baustelle eine große Belastung. Ich danke im Namen der ganzen Stadtverwaltung für die Geduld während der Bauarbeiten.“