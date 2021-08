4 Allerlei Gerätschaften und – natürlich – auch das Dixi-Klo darf für die Arbeiter nicht fehlen. Quelle: Unbekannt

Gemeinderat: Baustellen am Saarbrücker Weg und Mozartweg machen den dort Ansässigen zu schaffen

Ruth Ladendorf-Mertens, Anwohnerin im Saarbrücker Weg, sieht sich "seit einiger Zeit umzingelt von Baustellen". Daraus ergäben sich Belästigungen. Ruhestörungen hätten sich aber gebessert, der Architekt habe sich entschuldigt, erzählt sie dem Rat.

Königsfeld. An der Mansardenbaustelle komme es aktuell durch Sondergenehmigungen zur Nichteinhaltung der Mittagsruhe. Das geschehe manchmal sehr kurzfristig. Lobend erwähnte Ladendorf-Mertens ausdrücklich, dass der Bauträger Top-Bau und die Gemeinde immer schriftlich auf diese Umstände hinwiesen.

Link: Belastungen durch Lärm sind manchmal unvermeidar

Man appelliere an Bauherren, die Ruhezeiten einzuhalten, begann Bürgermeister Fritz Link. Allerdings gebe es manchmal unvermeidbare Lärmbelastungen. Man versuche, Sondergenehmigungen auf das notwendige Maß zu reduzieren, aber Betonarbeiten müssten zügig fortgesetzt werden, da dieser sonst ungleich aushärte.

Ladendorf-Mertens regte an, künftig Bauherren darauf hinzuweisen, die Parksituation für Anwohner "nicht unnötig zu verschlimmern". Sie berichtete von wiederholten Schwierigkeiten, aus ihrem Grundstück heraus- oder hineinzufahren. Manchmal müsse sie dafür erst den Handwerker finden, inzwischen gebe es ein ganzes Bündel an Ausreden. Nachdem sie Anfang Juli gar nicht mehr auf ihr Grundstück gekommen sei, habe sie den Gemeindevollzugsbeamten Boris Paska verständigt, was ein paar Tage für Besserung gesorgt habe. Sie bat darum, "Firmen künftig klarzumachen, dass es so nicht geht."

Im Bereich Saarbrücker Weg/Mozartweg gebe es keine Parkmöglichkeiten für Baustellen, jeden Tag kämen sechs bis sieben Fahrzeuge – die Durchfahrt sei aber immer möglich, so Link aus seiner Sicht. Was nicht gehe, sei, Garagen zuzuparken. Zu- und Abfahrten müssten gewährleistet sein. Man habe den Bauträger darauf mehrfach schon hingewiesen. "Wir sind darüber auch nicht glücklich."

Link bat darum, der Gemeinde gegebenenfalls Bescheid zu geben. Man werde die Mängel dann umgehend abstellen.