Baustellen in Dornstetten: Straßensperrung macht Einzelhandel schon jetzt zu schaffen

Baustellen in Dornstetten

1 Die Einzelhändler an der unteren Hauptstraße in Dornstetten haben Sorgen (von links): Sandra Thewes, Inhaberin des „SanThe“ und die Inhaber der „UrkornBäckerei“, Tobias und Rosana Keck. Foto: Carolin Schöffler

Die Bauarbeiten zum Breitbandausbau in der Dornstetter Hauptstraße beschäftigen die Einzelhändler vor Ort. Zwar sind diese immer noch erreichbar, nur wüssten das viele Leute nicht – trotz Bemühungen der Stadt aufzuklären.









Link kopiert



Der Breitbandausbau in der Dornstetter Hauptstraße ist in vollem Gang. Trotz Bemühungen der Stadt aufzuklären, scheint die Verkehrslage vor Ort für viele recht undurchsichtig, und darunter leidet der Einzelhandel. Auch Kunden fällt auf, dass in den Geschäften mittlerweile um einiges weniger los ist.