Balingen - Pablo Gonzalez, Chef des Balinger Hotels Cosita, ist sauer: Nach zwei Jahren Pandemie ist das Haus am Rand der Altstadt auch noch verkehrstechnisch ausgebremst. Zwei der drei möglichen Zufahrten sind blockiert.

Brief an Oberbürgermeister

Der Hotelier hat nun einen offenen Brief an Oberbürgermeister Helmut Reitemann geschrieben und beklagt sich über die Erschwernisse für den Hotelbetrieb und die Gäste, die von außerhalb mit dem Auto anreisen. Schon seit Jahren sei die Zufahrt problematisch, so Gonzalez: "Erst vor kurzem hatten wir die Baustelle durch Abriss und Neubau des Sparkassen-Parkhauses, davor der Stadtgarten durch den Wohnhausbau der Familie Blickle, und jetzt nach drei Jahren geht es mit drei direkt am ›Cosita‹ stattfindenden neuen Baustellen weiter. Wann hört das endlich auf?"

Beschwerden von Gästen

Es gibt laut Gonzalez drei Zufahrten in den Gratweg: von der Alten Hechinger Straße, vom Alten Markt von der Innenstadt aus und von der B27 her. Nun ist derzeit noch die Brücke dicht, die am Hotel vorbeiführt. Schwierigkeiten sieht der Hotelbetreiber für die Gäste, die mit ihrem Gepack zum "Cosita" fahren wollen: "Das höre ich zu oft." Durch die Bauarbeiten sei das Hotel oft verstaubt: "Man kann nicht lüften."

Er sieht auch ein negatives Image: "Die Gäste treffen auf eine Stadt, die nur eine Baustelle ist. Mir ist es gar peinlich, mich ständig für Balingen für diese unsägliche Situation zu entschuldigen." Gonzalez stellt sich auch die Frage, ob die Baustellen gerade jetzt nötig und unvermeidlich seien.

Bislang hat er auf seine Beschwerde von der Stadtverwaltung noch keine Resonanz erhalten. Gonzalez: "Da erwarte ich auch gar nichts. Da wird sich nichts ändern. Was sollen die denn auch machen?", fragt er resigniert.