2 Wie schon im vergangenen Sommer wird es auch 2022 eine Baustelle auf der L415 in der Geislinger Ortsdurchfahrt geben. Foto: Schnurr

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt 2022 auch imZollernalbkreis zahlreiche Straßenbaumaßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen ausführen. Betroffen sind B27, 32 und 463 sowie L360, 385, 389, 390 und 415.















Zollernalbkreis - "Gerade in unserem ländlich geprägten Regierungsbezirk verbinden Verkehrswege Menschen miteinander und tragen entscheidend zur Prosperität der Wirtschaft bei", lässt sich Regierungspräsident Klaus Tappeser zitieren. "Auch in diesem Jahr leisten wir einen Beitrag für den Substanzerhalt der Straßen- und Radwegeinfrastruktur in Regierungsbezirk Tübingen. Wir verbessern damit deren Qualität, Leistungsfähigkeit und Sicherheit."

Mit den zahlreichen Baumaßnahmen gingen trotz vorausschauender Planung zwangsläufig immer wieder baustellenbedingte Verkehrsbeeinträchtigungen einher, bedauert Tappeser. An folgenden Stellen wird in diesem Jahr gebaut. Auf der B 27 wird in Fahrtrichtung Tübingen zwischen dem Anschluss Hechingen Mitte bis zum Anschluss der L 410 bei Hechingen Nord, Naßwasen, sowie in Fahrtrichtung Rottweil von Hechingen Nord bis zum Anschluss Bodelshausen die Fahrbahndecke erneuert. Auf einer Länge von rund 5,8 Kilometern findet ein Austausch der Asphaltdeck- und Binderschicht statt. Insgesamt wird eine Asphaltfläche von etwa 55 000 Quadratmetern erneuert. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab Anfang April geplant. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der jeweiligen Fahrbahn durchgeführt. Der Verkehr wird in der rund zweimonatigen Bauzeit auf der jeweils gegenüberliegenden Fahrbahn im Gegenverkehr geführt. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf rund zwei Millionen Euro.

Bereits am 7. März haben die abschließenden Sanierungsarbeiten zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs im Tunnel in Dußlingen begonnen. Die Behebung der Hochwasserschäden machte zunächst eine Vollsperrung und dann eine pro Fahrtrichtung auf eine Fahrspur reduzierte Verkehrsführung erforderlich. Die Instandsetzungsarbeiten im Tunnel verzögerten sich aufgrund von Lieferengpässen. Es ist geplant, nach Abschluss aller sicherheitsrelevanten Funktionstests, den Tunnel bereits Ende März im Regelbetrieb für den Verkehr frei zugegeben.

Voraussichtlich im September beginnt die Fahrbahndeckenerneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht der B 32 zwischen Burladingen und dem Ortseingang von Gauselfingen. Die Arbeiten sind unter Vollsperrung des Streckenabschnitts vorgesehen. Es ist eine Bauzeit von sechs Wochen geplant. Die Instandsetzung von 22 000 Quadratmetern Bundesstraßenfläche ist mit Kosten von rund 900 000 Euro veranschlagt.

Für die Brücke der B463 über den Lochenbach zwischen Weilstetten und Dürrwangen ist die Instandsetzung in den Sommerferien vorgesehen. Im Zug der Instandsetzung wird die Fahrbahnübergangskonstruktion der Brücke erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße. Die Kosten der Maßnahme belaufen sind nach derzeitigen Schätzungen auf rund 180 000 Euro.

Der Fahrbahnbelag in der Ortsdurchfahrt von Lautlingen wird ab Mitte Mai abschnittsweise erneuert. Um die Lärmbelastung zu verringern, wird in Teilbereichen ein lärmmindernder Fahrbahnbelag verbaut. Im Vorfeld der Straßenbaumaßnahme erneuern die Albstadtwerke ab April ihre Versorgungsleitungen. Die Bauarbeiten erfordern eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße. Insgesamt ist die Erneuerung von Asphaltflächen in einer Größenordnung von etwa 20 000 Quadratmetern vorgesehen. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme ist voraussichtlich bis Mitte August zu rechnen. Die Baukosten belaufen sich aus heutiger Sicht auf rund 1,55 Millionen Euro.

In Haigerloch beginnen Mitte April die Arbeiten zur Erneuerung der Brücke über den Mühlkanal. Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung der Landesstraße erforderlich. Die Fertigstellung ist für Juli anvisiert. Die Gesamtbaukosten der Baumaßnahme betragen rund 435 000 Euro.

Ende April beginnen die Arbeiten zur Erneuerung des Fahrbahnbelages der L 385 zwischen Melchingen und Stetten unter Holstein. Die Fahrbahn erhält auf dem rund 3,9 Kilometer langen Streckenabschnitt eine neue Asphaltdeckschicht. Für die Instandsetzung von rund 25 000 Quadratmetern Landesstraßenfläche ist eine Vollsperrung des Streckenabschnitts erforderlich. Die Vergabesumme für das Vorhaben belauft sich auf circa 850 000 Euro.

Parallel zu der Belagserneuerung auf der B 27 zwischen Hechingen und Bodelshausen wird in den Osterferien die Fahrbahndecke der L 389 zwischen Bodelshausen und dem Anschluss der B 27 erneuert. Die Kosten für die Instandsetzung der 3500 Quadratmetern Straßenfläche belaufen sich auf etwa 105 000 Euro.

Auf der L 390 wird zwischen dem Abschluss der L 415 bei Heiligenzimmern die Fahrbahndecke auf einer Länge von rund 3,4 Kilometern erneuert. Insgesamt ist eine Asphaltfläche von etwa 25 000 Quadratmetern betroffen. Der Baubeginn ist derzeit für Anfang Mai vorgesehen. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme ist voraussichtlich im Juni zu rechnen. Die Baukosten belaufen sich nach aktuellen Schätzungen auf rund 700 000 Euro.

In den Sommerferien soll die Fahrbahndecke der L 415 in der Ortsdurchfahrt von Geislingen im Zollernalbkreis erneuert werden. Auf rund einem Kilometer der Ortsdurchfahrt ist ein Austausch der Asphaltdeckschicht geplant. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund 450 000 Euro.