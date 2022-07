Maschinen in Donaueschingen gestohlen

2 "Mit Diebstählen von Baumaschinen haben wir schon seit Jahren ein Problem", heißt es von Seiten der Polizei. Foto: © PhotographyByMK – stock.adobe.com

Zweimal innerhalb kürzester Zeit haben Unbekannte mehrere Baumaschinen gestohlen. Keine Seltenheit, wie die Polizei erklärt.















Donaueschingen – Es geschah wohl in der Nacht von Sonntag, 19. Juni, auf Montag 20, Juni. Durch ein Fenster steigen Unbekannte in das Gebäude eines Pfohrener Bauunternehmens in der Hüfinger Straße ein.