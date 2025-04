Baustellen der Stadtwerke: Hier baut die SVS in Schwenningen

Vielfalt der Blasmusik So feiert Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen ihren Geburtstag

Einen bunten Mix, der die ganze Vielfalt der Blasmusik in beeindruckender Weise zum Ausdruck brachte, bot in der Schlossberghalle in Kappel im Rahmen des Jubiläumskonzertes die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen (MTS).