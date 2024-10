Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) saniert seit dem 12. Oktober die Fahrbahn auf der B 28 bei Bondorf und Ergenzingen sowie auf der L1184 zwischen Bondorf und Ergenzingen. Aufgrund des angetroffenen Fahrbahnaufbaus dauert die Sanierung der B 28 voraussichtlich bis Donnerstag, 31. Oktober, und die der L1184 bis Donnerstag, 7. November, an.

Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin Montag, 28. Oktober, kann nach aktuellem Stand laut PR nicht bestehen bleiben. Grund hierfür sei der angetroffene Fahrbahnaufbau, der sich trotz bodenkundlicher Voruntersuchung im Vorfeld schlechter als begutachtet gezeigt habe.

Die dadurch entstandenen zusätzlichen Leistungen benötigen mehr Zeit, wodurch die B28 voraussichtlich spätestens am Donnerstagmorgen, 31. Oktober, für den Verkehr wieder freigegeben werden kann.

Die Verkehrsfreigabe für die L1184 verschiebt sich voraussichtlich auf Donnerstag, 7. November.

Umleitung bleibt

Folgende Umleitung verbleibt bis zur Verkehrsfreigabe der L1184 bestehen: Für den gesperrten Abschnitt der L1184 wird der Verkehr über die L1361 nach Seebronn und anschließend über die K6939 nach Ergenzingen geleitet.

Von der Bauzeitverlängerung an der B 28 und L1184 ist die angekündigte Vollsperrung der K1035 zwischen Bondorf und dem Kreisverkehr in Richtung Wolfenhausen/Ergenzingen sowie der Feldweg in Richtung „Mittlerer Hauserweg“ zwischen Bondorf und Ergenzingen nicht betroffen.

Die Instandsetzungsarbeiten an den Bauwerken der L1184 finden weiterhin planmäßig zwischen Donnerstag, 24. Oktober, und Montag, 11. November, statt.

Der Bund und das Land Baden-Württemberg investieren für alle Streckenabschnitte und Bauwerksarbeiten insgesamt rund 1,3 Millionen Euro in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur.