Aufreger bei Balinger Gartenschau Hundehalter kritisieren Käfige auf Parkplatz der Sparkassenarena

Vierbeiner dürfen nicht aufs Balinger Gartenschaugelände. Herrchen und Frauchen, die trotzdem mit Hund anreisen, können ihn in Boxen am Parkplatz unterbringen. Diese stehen nun in der Kritik. Wir haben uns die Boxen genauer angeschaut.