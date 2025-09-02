Baustelle in Welschensteinach: Darum pausiert der Glasfaserausbau

Nachdem die Baustelle an der Welschensteinacher Hauptstraße immer wieder für Ärger sorgte, ist sie nun verschwunden – zumindest vorerst. Beendet ist sie nicht.
Für die Autofahrer in Welschensteinach war sie ein Ärgernis, jetzt ist die Baustelle an der Welschensteinacher Hauptstraße abgebaut – allerdings ohne dass sie beendet ist. Sie pausiert nur, wie die Gemeinde Steinach in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Wie es nach dieser Unterbrechung mit ihr weiter geht und vor allem wann, das steht noch nicht fest.