Baustelle in Welschensteinach: Darum pausiert der Glasfaserausbau

Nachdem die Baustelle an der Welschensteinacher Hauptstraße immer wieder für Ärger sorgte, ist sie nun verschwunden – zumindest vorerst. Beendet ist sie nicht.

Für die Autofahrer in Welschensteinach war sie ein Ärgernis, jetzt ist die Baustelle an der Welschensteinacher Hauptstraße abgebaut – allerdings ohne dass sie beendet ist. Sie pausiert nur, wie die Gemeinde Steinach in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Wie es nach dieser Unterbrechung mit ihr weiter geht und vor allem wann, das steht noch nicht fest.

Die Breitband Ortenau hatte an der Welschensteinacher Hauptstraße an einer Trasse für den Glasfaserausbau gearbeitet; die Straße war dafür einseitig gesperrt worden. Eine Ampel regelte den Verkehr, die Autofahrer mussten damit aber Wartezeiten in Kauf nehmen. Da sie sehr schmal ist, mussten die Wagen teilweise den Bürgersteig als Fahrbahn verwenden. Nun sind die Absperrungen entfernt, der Boden wieder glatt und mit einer neuen Teerschicht versehen. Der Glasfaserausbau ist damit aber noch nicht abgeschlossen, gibt die Gemeinde Steinach bekannt.

„Aufgrund der extrem gestiegenen Ausführungskosten hat die Breitband Ortenau GmbH die Entscheidung getroffen, mit den Arbeiten an der bestehenden Baustelle zu pausieren, damit die Finanzierung des Projekts nicht gefährdet wird“, schreibt sie in der Pressemitteilung. Um die Fortführung zu gewährleisten und Kosten einzusparen, arbeite die Breitband Ortenau momentan an einer alternativen Trassenführung. Eine andere Möglichkeit, mit der der finanzielle Rahmen nicht gesprengt werden müsse, sei ein sogenanntes Spülbohrverfahren (siehe Info). Um zu prüfen, ob dieses günstiger wäre als eine neue Trassenführung, müsse Breitband Ortenau aber zunächst einen Kostenvoranschlag und eine Machbarkeitsstudie erstellen.

„Unser favorisierte Lösung und auch die wahrscheinlichste ist die mit dem Spülbohrverfahren“, erklärt Steinachs Bürgermeister Nicolai Bischler im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Teilstück sei bereits mit dieser Technik realisiert worden.

Die Kosten der bisher vorgesehen Trasse seien dermaßen hoch geworden, „dass reagiert werden musste“, so Bischler. Über die Steigerung der Kosten habe die Breitband Ortenau die Gemeinde informiert und er könne die Entscheidung nachvollziehen. Gleichwohl sei es natürlich ärgerlich, dass es zu dieser Verzögerung komme, gerade mit dem Hintergrund, dass die Verkehrsbehinderungen an der Welschensteinacher Hauptstraße immer wieder für Unmut gesorgt hatten. „Der Verwaltung wurde dieser angetragen und sie waren auch immer wieder Thema im Gemeinderat“, berichtet Bischler.

Unmut über Verkehrslage als Thema im Gemeinderat

Dass die Baustelle nun erst einmal pausiere, heiße aber nicht, dass nun nichts passiere, betont Bischler. „Es geht nun darum, schnell weiter zu machen und zügig eine Alternative zu finden.“ Er fasst zusammen: „Das Ganze ist nicht erfreulich, aber besser es läuft so und die Baustelle pausiert erst einmal als dass die Kosten explodieren und es hinterher heißt ,hätte man mal lieber’“.

Bei den Verlegearbeiten der Leerrohre für die Glasfaserleitungen durch die verantwortliche Baufirma entlang der L 103 in Welschensteinach haben sich einige ungeplante Besonderheiten ergeben, über die die Gemeinde Steinach die Anwohner und Bürger informieren möchte.

Der Geschäftsführer der Breitband Ortenau, Josef Glöckl-Frohnholzer, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, wie es zu den gestiegenen Kosten kam. Demnach sei die Situation vor Ort eine besondere: „Auf der einen Seite ist der Gehweg, in den wir nicht rein dürfen, auf der anderen die Wasserversorgung der Kleinen Kinzig“, führt er aus. Die Trasse musste aus diesem Grund in der Mitte der Hauptstraße verlegt werden. Dafür musste die Oberfläche der Fahrbahn abgenommen werden. Um das tun zu dürfen, habe das Regierungspräsidium der Breitband Ortenau die Auflage erteilt, den Untergrund neu zu machen. Bei den Bauarbeiten wurde aber offensichtlich, dass dieser komplett ausgetauscht werden müsste, was mit erheblichen Mehrkosten einher gegangen wäre. So habe man beschlossen, nach günstigeren Alternativen zu suchen.

Neben anderen Trassenführungen, die unter anderem die Zustimmung von Privatpersonen erfordern, nennt auch Glöckl-Frohnholzer das Spülbohrverfahren. Auch er favorisiert dieses, hat es doch auch neben der Kosteneinsparung einen weiteren Vorteil: „In den Verkehr gebe es mit ihr nur punktuelle Eingriffe“, erklärt er. Die Breitband Ortenau werde in dieser Woche Angebote von Tiefbaufirmen einholen. Wenn alles gut geht, könnte man in spätestens zwei bis drei Wochen anfangen, das Spülbohrverfahren zu realisieren.

Spülbohrverfahren

Das Spülbohrverfahren ist ein grabenloses Tiefbauverfahren zur Verlegung von Glasfaserkabeln, das ohne Aushub eines offenen Grabens auskommt. Es ist damit ideal geeignet für das Untertunneln von Straßen, Bahngleisen oder anderen Hindernissen. Mittels einer Spülbohrmaschine wird ein Pilotkanal von einer Start- zu einer Zielgrube gebohrt, der anschließend erweitert wird, um das Glasfaserrohr einzuziehen. Ein Ortungsgerät überwacht dabei ständig die Position des Bohrkopfes, um eine präzise Führung des Rohres zu gewährleisten.