Baustelle in VS

3 Ein Teil des Parkplatzes wurde neu verfüllt und verdichtet; in den kommenden Tagen soll hier noch asphaltiert werden.Fotos: Moser Foto: Schwarzwälder Bote

Baustelle: Auch die Schranke und die Fahrbahn eines Teils der Austraße stehen auf der Liste der Aufgaben

Ein Teil des Parkplatzes an der Austraße ist gesperrt, die Stellfläche aufgerissen. Hier wird derzeit und voraussichtlich noch bis Ende nächster Woche an drei Baustellen gearbeitet.

VS-Schwenningen. Normalerweise steht auf dem Parkplatz hinter dem Le Prom nachmittags Auto an Auto. Doch aktuell ist der Platz, auf dem geparkt werden kann, stark begrenzt. Denn der mittlere Teil der Fläche in der Austraße ist abgesperrt. Ober- und unterhalb stehen nach wie vor Autos, doch die Mitte wird seit Dienstag von Baustellenfahrzeugen belegt. Der Grund sind drei Baustellen, die derzeit in einem Aufwasch erledigt werden sollen.

Baustelle Nummer eins betrifft die Oberfläche des Parkplatzes – und auch deren Unterbau. Denn hier mussten Stellen, an denen die Oberfläche des Parkplatzes leicht abgesackt ist, neu verfüllt und verdichtet werden. Anschließend folgt noch das Aufbringen einer Asphaltschicht.

Das Problem, das diese Arbeiten notwendig macht, ist ein Bekanntes. Es hat seine Wurzeln in der Schwenninger Historie und machte 2019 schon einmal Bauarbeiten auf dem Parkplatz an der Austraße nötig. Anfang der Siebzigerjahre, erklärte die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner damals, seien in diesem Abschnitt verschiedene Gebäude, unter anderem das einer ehemaligen Brauerei, abgebrochen worden. "Die Kellerräume unter diesen waren mit Bauschuttmaterial verfüllt worden. Auf der zurückgebliebenen Brachfläche wurde danach auf einfache Weise ein Parkplatz angelegt."

Baustelle Nummer zwei befindet sich an der der Austraße abgewandten Seite des Parkplatzes und heißt Einfahrtsschranke. Der Bereich, wo diese normalerweise steht, ist derzeit abgesperrt. Kein Wunder, denn an diesen Stellen klaffen Löcher im Boden. Im Rahmen der Bauarbeiten soll hier nämlich die Schranke erneuert werden.

Und schließlich gibt es noch Baustelle Nummer drei, die gar nicht auf dem Parkplatz selbst liegt, sondern daneben. Denn auf Höhe der Stellfläche soll die Fahrbahndecke der Austraße, die momentan noch einigermaßen mitgenommen aussieht, geflickt werden.

Alles in allem sollen die Arbeiten auf und neben dem Parkplatz noch bis etwa Ende nächster Woche dauern – so zumindest der Plan, der aber auch vom Wetter abhängig ist. Sollte dieses so freundlich bleiben wie aktuell, sieht es gut aus.