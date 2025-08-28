Baustelle in Sulgen: Großeinsatz in der Mariazeller Straße

1 Vor wenigen Wochen wurde bereits Asphalt eingebaut, nun geht es weiter. Foto: Wegner Noch einmal in die Vollen geht es in den nächsten Tagen an der Mariazeller Straße.







Die Firma Peter Gross wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung am Dienstag, 2. September, die Binderschicht im Bereich Mozartstraße und Danziger Weg einbauen. Im Anschluss wird die Bitumenemulsion aufgebracht. Am Mittwoch, 3. September, wird die Asphalt-Deckschicht von der Hardtstraße bis zum Danziger Weg eingebaut. Die Vorarbeiten hierzu werden am Montag, 1. September, starten. Für diese Arbeiten werden freie Sicht und freie Örtlichkeiten benötigt. Fahrzeuge müssen an diesen Tagen außerhalb des Baustellenbereichs geparkt werden. Die Bitumenemulsion haftet nach Aufbringung an Schuhen und Rädern. Der Haftkleber lässt sich nur bedingt entfernen. Die Fahrbahn sollte nicht betreten werden. Ziel ist es, Einschränkungen so kurz wie möglich zu gestalten.