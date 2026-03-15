Baustelle in Sulgen: Darum wurden abends Strafzettel in der Mariazeller Straße verteilt

Immer wieder mussten Autofahrer dran glauben: An der offiziell noch gesperrten, aber problemlos befahrbaren Mariazeller Straße in Sulgen gab es viele Strafzettel.
Auch in den Abendstunden, wenn keine Bauarbeiten mehr erfolgten, wurden so manche Autofahrer ertappt und zur Kasse gebeten. 50 Euro Strafe wegen Fahren in einem gesperrten Bereich, hieß es dann. Diesen Verkehrsteilnehmern erging es ähnlich wie an der gesperrten Altenburg zwischen Hardt und Tennenbronn. Auch dort gab es abends immer wieder Kontrollen, nach dem Ende der Bauarbeiten.