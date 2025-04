Der Geh- und Radweg in der Sturmbühlstraße in Schwenningen ist in einem Abschnitt schon lange gesperrt, weil daneben ein Neubau langsam in die Höhe wächst. Wie lange noch? Das ist laut Verwaltung weiter offen.

Im März 2023 war’s, da wurde die Baustelle in der Sturmbühlstraße 101 quasi über Nacht ein bisschen berühmt.

Auch überregional wurde berichtet, dass durch Baggerarbeiten die Wände einer Baugrube teilweise nachgegeben hatten. Ein nächtlicher, mehrstündiger Großeinsatz verschiedener Kräfte war die Folge – und im Anschluss dann auch noch aus Sicherheitsgründen auf Anordnung der Behörden eine längere Sperrung des kompletten Straßenabschnitts.

Während auf der Straße längst wieder der Verkehr rollen kann und an der Baustelle das entstehende Wohnhaus langsam weiter vom Kellergeschoss aus in die Höhe wächst, ist der Geh- und Radweg an der Stelle jedoch nach wie vor gesperrt.

Sperrung auch weiterhin notwendig

Wie lange das noch dauert, fragen sich da manche Passanten und Anwohner. Ist ein Ende der Sperrung in Sicht? Stadtsprecherin Madlen Falke beantwortet diese Frage so: „Die bestehende Verkehrsrechtliche Anordnung läuft am 22. April aus. Aktuell wurde vom Bauherrn noch kein Antrag auf Verlängerung beim Bürgeramt gestellt. Die aktuelle Bauphase lässt jedoch darauf schließen, dass der Hausbau noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Andere Fachämter wie das Grünflächen- und Tiefbauamt und Stadtwerke VS teilen diese Auffassung.”

Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Sperrung auch weiterhin notwendig sein wird, so die Sprecherin.

Aktuell werden die Absperrgitter, die die Baustelle zur Straße hin abgrenzen, zeitweise zur Seite gestellt, wenn Material für die Baustelle angeliefert wird. Die Sperrung des Geh- und Radwegs bleibt aber dessen ungeachtet weiterhin bestehen.

Auch Breitbandarbeiten

Bis vor Kurzem kam es unterdessen auch noch auf anderen Abschnitten der Sturmbühlstraße zu Einschränkungen: Hier gab es zeitweise eine halbseitige Sperrung in Abschnitten, auf Höhe der Häuser 145 bis 158, Haus 158 bis 168 sowie Friedrich-Hebbel-Straße bis Arminstraße. In diesen Bereichen fanden Leitungsarbeiten für den Breitbandausbau statt.