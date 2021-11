1 Am Dienstag gegen 18 Uhr staut es sich nicht erwähnenswert lange an der Ampel. Foto: Riesterer

Eine neue Baustelle sorgt für Verzögerungen im Straßenverkehr in der Oberndorfer Straße in Schramberg.















Schramberg - Nanu, was wird denn da gemacht? Zu Wochenbeginn war in der Oberndorfer Straße etwa auf Höhe Hausnummer 165 eine Baustelle eingerichtet. Anrufer berichteten unserer Redaktion, dass es sich laut der Arbeiter um eine Maßnahme der Stadtwerke an einer Gasleitung handele – andere mutmaßen einen Notfall-Einsatz an einer Wasserleitung.

Vor allem zu den Stoßzeiten, so die Anrufer, sorge die dortige Ampelregelung für Verzögerungen – die Fahrt aus Richtung Sulgen von der Grüne-Baum-Kurve zum Paradiesplatz am Dienstagnachmittag habe beispielsweise mehr als 30 Minuten gedauert. Beim Besuch der Baustelle gegen 18 Uhr lief indes alles wie geschmiert.

Die Anfrage, was genau Grund für die Baustelle ist, wie lange sie eingerichtet bleibt und ob es Probleme mit der Ampelschaltung gegeben hat, hat die Stadtverwaltung am Mittwoch nicht beantwortet.