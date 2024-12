Bei der Sanierung der Mariazeller Straße im Schramberger Stadtteil Sulgen läuft nicht alles rund. Immer wieder sind die Anwohner unzufrieden mit teilweise so nicht abgesprochenen Situationen. Dabei liegt die Schuld wohl nicht bei der Stadt.

Es ist schon eher selten, dass sich der Sulgener Pfarrer Eberhard Eisele bei der Stadt Schramberg beschwert. An diesem Sonntag aber war es ihm ein Bedürfnis.

Entgegen der Versicherung der Stadt, dass es im Baustellenbereich der derzeit gesperrten Mariazeller Straße eine provisorische Querungsmöglichkeit gibt, war diese nicht vorhanden.

Lesen Sie auch

Eigentlich sei diese schon über das Wochenende zugesichert worden, räumt Konrad Ginter von der Tiefbauabteilung der Stadt Schramberg ein – doch das Unternehmen habe bereits früher als eigentlich geplant mit der Neuverlegung von Leitungen begonnen und von daher in einem Bereich vor dem Pfarrhof im Kreuzungsbereich früher aufgegraben.

Drohender Wintereinbruch

Dass im Hinblick auf die Anwohner nicht alles so läuft, wie gedacht, ist kein Geheimnis. Aber Ginter gibt auch zu bedenken, dass eben der Winter drohe. Von daher sei es aus seiner Sicht natürlich auch verständlich, dass das Unternehmen auf Tempo setze. Schließlich soll noch bis vor Weihnachten eine Seite der Straße wieder für die Anwohner befahrbar sein.

Asphalt vor Weihnachten

Dies zumindest, so der Tiefbauamtsleiter, sei der Plan. Ob der Stadt und dem Unternehmen – und damit dem Ansinnen, dass die Anwohner zumindest zu Weihnachten an ihr Grundstück fahren könnten, ein mögliches Winterwetter einen Strich durch die Rechnung mache, das könne je nach Situation immer eintreten, hofft Ginter aber immer noch auf mild genuge Temperaturen für die erforderlichen Baumaßnahmen in der Mariazeller Straße – vor allem eben auch für das geplante Asphaltieren einer Fahrbahnseite.

Mit der Antwort zufrieden

Mit der Antwort der Stadt und dem eigentlichen Entgegenkommen ist auch Eberhard Eisele jetzt zufrieden. Er hatte halt, nachdem er eine ältere Dame mit dem Rollator beobachtet hatte, wie sie für seine Begriffe gefährlich die Straße überqueren musste, die Stadt auf die Situation aufmerksam gemacht.

Bereits am Dienstagabend sei Adventsfeier des Frauenbundes und am Mittwochmorgen Schülergottesdienst, hatte der Pfarrer gegenüber der Stadt ausgeführt. Bereits in der vergangenen Woche hätten sich die Eltern der jungen Schüler zu Recht über die Situation beschwert.

Leitungsbau steht an

Ganz so einfach, wirbt Ginter um Verständnis, seien die Bauarbeiten zum momentanen Zeitpunkt auch nicht. Denn die erforderlichen Leitungen sollten möglichst ohne Beeinträchtigungen der Anwohner neu verlegt und angepasst werden. Aber klar sei, so räumt die Stadt ein, dass die Baustelle so nicht hätte über das vergangene Wochenende liegengelassen werden sollen.