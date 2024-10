1 Am Morgen staut sich der Verkehr in Richtung Sulgen. Foto: Otto

Ein Baustellenampel an der H.A.U. in Schramberg bremst den Verkehr ordentlich aus. Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr kam es auch am Dienstag zu Wartezeiten. Der Verkehr staute sich in Richtung Sulgen hinauf.