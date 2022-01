Baustelle in Schopfloch

Auf der Baustelle geht es manchmal ruppig zu. Wenn aus einem wüsten Wortwechsel allerdings ein handfester Schlagabtausch wird, ist die rote Linie überschritten. Wegen Körperverletzung musste sich nun ein Metallbauer vor dem Horber Amtsgericht verantworten.















Schopfloch/Horb - "Und dann habe ich einen Brüller losgelassen", berichtete die Zeugin während ihrer Vernehmung beim Horber Amtsgericht. "Das war gut, oder? Denn irgendwie hatte das Signalwirkung." In den 30 Jahren, in denen er im Strafrecht tätig sei, habe er die Erfahrung gemacht, dass Frauen oftmals die Mutigeren seien, fügte Richter Albrecht Trick an.

Denn durch den beherzten "Brüller" der 43-jährigen Zeugin ließen zwei Streithähne auf einer Baustelle im Oktober 2021 in Schopfloch voneinander ab. Der Ehemann der Befragten hatte im Vorfeld eine Metallbaufirma sowie einen selbstständigen Fensterbauer für verschiedene Arbeiten beauftragt. Während drei Mitarbeiter der einen Firma auf separater Ebene am Geländer werkelten, arbeitete der selbstständige Handwerker auf der anderen an der Marquise.

Glaser wissen: Scheiben stellt man hin

Wegen Komplikationen mit dem Geländer sei er dann von der Frau des Auftraggebers zu den Metallbauern gerufen worden, erklärte der Fensterbauer während seiner Aussage und stellte dabei gleich mal klar: "Das Einmaleins der Glaser ist: Scheiben legt man nicht, Scheiben stellt man hin."

Um falsch gelagerte Scheiben nämlich entspann sich in der Folge eine massive verbale Auseinandersetzung, die in eine Körperverletzung mündete. Der Zeuge, also der Fensterbauer, habe den Angeklagten Metallbauer "massiv provoziert, teils mit rassistischen Anfeindungen", sagte der Auftraggeber aus.

Vor Gericht ging es weiter dann um zwei Aspekte: Zum einen um die Frage, ob der Fensterbauer dem Angeklagten zuerst eine "mit dem Ellenbogen mitgegeben habe", was wiederum seine zwei Arbeitskollegen bestätigten: "Das haben alle gesehen." Jedoch: die Eheleute nicht. Zum anderen stand die Frage im Raum, wie viele Schläge der Angeklagte ausgeteilt hatte, einen oder zwei bis drei. Auch hierzu kamen verschiedene Angaben aus der geladenen Runde.

Trick gestand den Aussagen des Auftraggebers und seiner Frau letztlich allerdings mehr Objektivität zu. Der Richter: "Hatten Sie Schmerzen?" Der Fensterbauer: "Teilweise Genickschmerzen, ich bin allerdings nicht sicher, ob es vom Beruf kommt oder nicht." In diese Kopf-/Halsgegend seien der Schlag oder die Schläge ausgeführt worden.

Kein Strafantrag: Beleidigungen bleiben ungeahndet

Der Angeklagte wollte wissen, warum die Beleidigungen des Fensterbauers nicht geahndet würden. Weil er keinen Strafantrag innerhalb der Frist gestellt habe, erwiderte Trick. "Sie hätten zur Polizei gehen und sagen müssen: Ich will es bestraft haben." 700 Euro an Anwaltskosten waren beim Angeklagten bereits zu Buche geschlagen. Das und nähere persönliche Umstände veranlassten Richter Trick schließlich dazu, das Verfahren einzustellen. Trick: "Ich denke, Sie haben ihre Lektion gelernt und auch bereits Lehrgeld gezahlt." Und vor allem: "Lassen Sie sich nicht mehr provozieren."

Jedoch, wer hatte ursprünglich die Scheiben falsch gelagert, sodass in der Folge eine milchige Trübung, also ein Mangel entstanden war? Es klang während der Verhandlung durch, dass das wohl der Auftraggeber selbst gewesen war.