Weitere Sperrung in Rottweil Links abbiegen in die „Steig“ bald nicht mehr möglich

Von der Tuttlinger Straße in die „Steig“ einzufahren – das wird vorerst nicht mehr möglich sein. Weil seit der Baustelle in der Tuttlinger Straße der Verkehr in der Nebenstraße stark zugenommen hat, muss die Stadt nun handeln.