Baustelle in Rottweil: Startschuss für den Umbau - Friedrichsplatz wird zur Großbaustelle

Beginn der Bauarbeiten auf dem Friedrichsplatz: Zwei Jahre lang verändern Leitungsarbeiten und Umbau die Innenstadt.
Jetzt rollen die Bagger: Ab Montag, 9. März, sind der Friedrichsplatz und der Kriegsdamm für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich über die Tannstraße und die Waldtorstraße sowie über die Umgehungsstraße umgeleitet. Für Busse gilt ein Ersatzfahrplan. Handel, Gastronomie und Dienstleister im Stadtzentrum bleiben weiterhin erreichbar. Und: Der Friedrichsplatz ist zu Fuß weiterhin passierbar.