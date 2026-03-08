Baustelle in Rottweil: Startschuss für den Umbau - Friedrichsplatz wird zur Großbaustelle

Beginn der Bauarbeiten auf dem Friedrichsplatz: Zwei Jahre lang verändern Leitungsarbeiten und Umbau die Innenstadt.

Jetzt rollen die Bagger: Ab Montag, 9. März, sind der Friedrichsplatz und der Kriegsdamm für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich über die Tannstraße und die Waldtorstraße sowie über die Umgehungsstraße umgeleitet. Für Busse gilt ein Ersatzfahrplan. Handel, Gastronomie und Dienstleister im Stadtzentrum bleiben weiterhin erreichbar. Und: Der Friedrichsplatz ist zu Fuß weiterhin passierbar.

Zunächst stehen umfangreiche Arbeiten der Energieversorgung Rottweil (ENRW) im Untergrund an, um Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen zu sanieren, ehe ab Herbst der Platz neu gestaltet und städtebaulich aufgewertet wird. Dann beginnt auch der Bau des neuen Zentralen Umsteigepunkts (ZUP) für Busse am Nägelesgraben. Mit dem Beginn der Leitungsarbeiten im März ist eine Vollsperrung des Friedrichsplatzes und des Kriegsdamms für die Dauer von zwei Jahren verbunden.

Informationen zu Umleitungen

Wichtig: Handel, Gastronomie und Dienstleister im Stadtzentrum sind weiterhin erreichbar. Dasselbe gilt für die Geschäfte und Gastronomiebetriebe am Friedrichsplatz. Während der Bauphase kommt es jedoch zu veränderten Verkehrsführungen und temporären Einschränkungen. Bereits an den Stadteingängen und auf der Umgehungstraße werden Besucher auf die Sperrung des Friedrichsplatzes hingewiesen. Die Stadtverwaltung empfiehlt Autofahren, die Parkierungsschwerpunkte mit den Parkhäusern „Stadtmitte Nord“ und „Stadtmitte Süd“ von der Umgehungsstraße B14/B27 kommend möglichst direkt anzusteuern. Die innerstädtische Umfahrung verläuft über die Waldtorstraße oder über die Tannstraße.

Busverkehr mit Ersatzfahrplan

Für die Busse wurde ein Ersatzfahrplan entwickelt, der ebenfalls ab dem 9. März gilt. Die nächstgelegene Haltestelle in der historischen Innenstadt wird im Waldtorort oberhalb des Schwarzen Tores sein. Zudem werden folgende Ersatz-Haltestellen eingerichtet: In der Oberndorfer Straße auf Höhe des Neuen Spitals (Ersatz für „Nägelesgraben“ stadteinwärts) und in der Kaiserstraße beim neuen Parkhaus „Stadtmitte Süd“ (Ersatz „Neue Post“, stadteinwärts).

Als beste Umsteigemöglichkeit bieten sich die Haltestellen am Kreisverkehr Schramberger Straße (Feuerwehr) an. Der Verkehrsverbund Moove informiert auf seiner Webseite umfassend. Hier können die Bürger unter „Verkehrsnachrichten“ die Veränderungen abrufen und sich über die Fahrplanauskunft auch die aktuellen Verbindungen anzeigen lassen.

Konkreter Zeitplan für die Arbeiten

Am Montag, 9. März, beginnt die ENRW am Friedrichsplatz mit dem Leitungsbau, der im Mai dann bei der Predigerkirche im Kurvenbereich fortgesetzt werden soll. Von August bis Oktober folgt der Leitungsbau am Kriegsdamm. Für die Erneuerung von Stromleitungen wird die Nägelesgrabenstraße ab dem 9. März bis Ende April zwischen dem Kreisverkehr Culinara und dem Kreisverkehr am Kriegsdamm zudem in Fahrtrichtung Oberndorfer Straße halbseitig gesperrt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr über die Burkardstraße umgeleitet.

Von Anfang Mai bis Ende Juni finden dann Sanierungsarbeiten am Culinara-Kreisverkehr statt. Hier wird gleichzeitig die Zu- und Abfahrt des städtischen Parkplatzes vor dem Gefängnis („Eisplatz“) erweitert, da der Parkplatz künftig nur noch von dieser Seite erschlossen wird. Im Oktober startet der Umbau des Parkplatzes vor dem Park- und Geschäftshaus Kriegsdamm 7 zum Busbahnhof.

Spätestens bis zur Landesgartenschau fertig

Parkplatz und Parkhaus werden während der Bauarbeiten weitestgehend nutzbar bleiben. Geplant ist, noch dieses Jahr mit den gestalterischen Arbeiten auf dem Friedrichsplatz zu beginnen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober 2027, aber spätestens bis zum Beginn der Landesgartenschau abgeschlossen sein.