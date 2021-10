Baustelle in Rottweil

2 Wieder freie Fahrt auf der Saline: Der umgestaltete Verkehrsknoten ist für den Verkehr freigegeben worden. Foto: Schmidt

Gute Nachrichten für die Autofahrer: Nach monatelanger Umgestaltung ist der Verkehrsknoten B 14/B 27 bei Rottweil für den Verkehr freigegeben worden. Einige Beschränkungen wird es allerdings wegen der Restarbeiten noch geben.















Kreis Rottweil - Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) meldet Vollzug: Der neue Verkehrsknoten (B 14/B 27) bei Rottweil ist laut Pressemitteilung trotz teilweise widriger Witterungsbedingungen termingerecht fertiggestellt worden. Heute, Freitag, zwischen 12 und 13 Uhr wird der neue Streckenabschnitt für den Verkehr freigegeben. Wegen Restarbeiten gelten jedoch für den Verkehr in den nächsten Wochen noch Tempobeschränkungen.

Anfang Mai hat das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit dem Umbau des Verkehrsknotens bei Rottweil begonnen. Es wurde ein neuer Anschlussast gebaut, der zukünftig den auf der B 27 von Villingen-Schwenningen beziehungsweise Deißlingen kommenden Verkehr direkt auf die B 14 in Richtung Tuttlingen führen wird. Außerdem wurde der gegenüberliegende Anschlussast umgebaut.

Ab Ende Juli wurde dann die Teilkreuzung des Anschlussastes Tuttlingen in Richtung Stadt Rottweil beziehungsweise Villingen-Schwenningen zu einem Kreisverkehr umgebaut. Parallel sanierte das RP die Brücke über die B 14 und die Stadt Rottweil die Tuttlinger Straße in Richtung des Verkehrsknotens. Der Kreisverkehr wurde in Betonbauweise ausgeführt, die laut Mitteilung eine deutlich höhere Standfestigkeit und längere Nutzungsdauer bei hoher Verkehrsbelastung aufweisen soll.

Die Außenstelle Donaueschingen des RP bedankt sich für das Verständnis für die Verkehrsbehinderungen und bittet um Rücksichtnahme hinsichtlich der parallel laufenden Restarbeiten.