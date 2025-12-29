Baustelle in Rottweil: Imposant – die neue Freitreppe am Münster ist fast fertig

Ein imposantes Bauwerk prägt künftig das Gesicht der Rottweiler Innenstadt.
Die Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten rund um das Münster schreiten weiter gut voran. Die Schulgasse ist fertig, auch die Pfarrgasse ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die Rathausgasse mit der Fußwegeverbindung vom Nägelesgraben zur Oberen Hauptstraße ist wieder für Fußgänger zugänglich und teilweise bereits gepflastert, teilt die Stadt mit. Passanten können nun außerdem schon einen Blick auf die fast fertiggestellte neue Freitreppe am Münster werfen.