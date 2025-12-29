Baustelle in Rottweil: Imposant – die neue Freitreppe am Münster ist fast fertig

Die Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten rund um das Münster schreiten weiter gut voran. Die Schulgasse ist fertig, auch die Pfarrgasse ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die Rathausgasse mit der Fußwegeverbindung vom Nägelesgraben zur Oberen Hauptstraße ist wieder für Fußgänger zugänglich und teilweise bereits gepflastert, teilt die Stadt mit. Passanten können nun außerdem schon einen Blick auf die fast fertiggestellte neue Freitreppe am Münster werfen.

Bis kurz vor Weihnachten wurde noch intensiv gearbeitet. Nun ist die ausführende Firma Schöppler im Winterurlaub. Die Baustelle wurde derweil winterfest eingerichtet, so die Mitteilung.

Provisorischer Asphalt

In der Rathausgasse sind bereits Teilbereiche fertiggestellt. Für die Verbindung in Richtung Obere Hauptstraße wurde ein provisorischer Asphaltbelag eingebaut, um eine wetterfest Wegeführung sicherzustellen.

Die neue Freitreppe am Münsterplatz ist bis auf kleinere Restarbeiten nahezu fertiggestellt; es fehlen hier lediglich noch die finalen Beläge.

Neue Stützwand am öffentlichen WC

Kurzfristig wurde zudem am öffentlichen WC hinter dem Alten Rathaus eine neue Stützwand betoniert. Das WC bleibt aber weiterhin zugänglich.

Nach Dreikönig sollen die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden, sofern es die Witterung zulässt. Im neuen Jahr stehen zunächst die Restarbeiten an der Freitreppe sowie Arbeiten im Bereich des Hinterhofs am Alten Rathaus an.

Nach der Fasnet beginnt dann der noch ausstehende Leitungsbau in der Gasse am Münsterplatz. Zugleich werden auch die Flächen zwischen dem Haupteingang des Alten Rathauses und dem Café Schädle in Angriff genommen.

Die Stadtverwaltung bittet weiterhin um Verständnis für mögliche Einschränkungen.