Baustelle in Rottenburg: Verkehrsbehinderungen auf der Tübinger Straße

Am Rottenburger Ortseingang in der Tübinger Straße behindern Kanalarbeiten für eine neue Firma den Verkehr – die Parkbucht wird zur Umleitungsstrecke.
Die Absperrungen sind schon länger da. Auch die Ampeln stehen schon. Seit Donnerstag, 18. Juni, wird gegraben: An Rottenburgs südwestlichem Ortseingang, in der Tübinger Straße, ist die Firma Heim damit beschäftigt, einen Schacht auszuheben. Begonnen haben die Arbeiten auf der abgesperrten Parkbucht. Wenn dort alles fertig ist, wird auf der viel befahrenen Straße selbst die Fahrbahn aufgerissen. Hier entsteht ein Abwasserkanal, der ein neues Firmengebäude auf der anderen Straßenseite erschließt.