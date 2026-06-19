Baustelle in Rottenburg: Verkehrsbehinderungen auf der Tübinger Straße

Am Rottenburger Ortseingang in der Tübinger Straße behindern Kanalarbeiten für eine neue Firma den Verkehr – die Parkbucht wird zur Umleitungsstrecke.

Die Absperrungen sind schon länger da. Auch die Ampeln stehen schon. Seit Donnerstag, 18. Juni, wird gegraben: An Rottenburgs südwestlichem Ortseingang, in der Tübinger Straße, ist die Firma Heim damit beschäftigt, einen Schacht auszuheben. Begonnen haben die Arbeiten auf der abgesperrten Parkbucht. Wenn dort alles fertig ist, wird auf der viel befahrenen Straße selbst die Fahrbahn aufgerissen. Hier entsteht ein Abwasserkanal, der ein neues Firmengebäude auf der anderen Straßenseite erschließt.

Die Halle für die Schlosserei steht bereits Der Rottenburger Maurice Stemmler will sich hier mit einer eigenen Schlosserei selbstständig machen. Metallbau Stemmler heißt der bereits eingetragene Handwerksbetrieb. Die Halle für die neue Schlosserei steht bereits. „Es fehlt eigentlich nur noch der Kanal“, sagt Stemmler auf Anfrage unserer Redaktion am Telefon. Bezahlen müsse er die Arbeiten für den neuen Kanal selbst. Wie Stemmler sagt, sind für die Kanalarbeiten sieben Werktage veranschlagt, „von Donnerstag bis Donnerstag“.

Wann die Arbeiten auf dem Gelände der Parkbucht zwischen Straße und Neckar abgeschlossen sind, weiß er nicht genau. Geplant sei jedenfalls, die Parkbucht als Umleitungsstrecke zu nutzen, wenn die Arbeiten auf der Fahrbahn selbst weitergehen. „Dann ist die Tübinger Straße dicht“, sagt Stemmler. Der Verkehr stadtein- und stadtauswärts werde dann mit Ampeln geregelt.

Eröffnung für September geplant

Bislang ist Stemmler noch bei der Firma Heilig Metalltechnik angestellt. Seine eigene Schlosserei betreibt er aber schon seit drei Jahren im Nebenerwerb. „Das lief so gut, dass ich mich entschlossen habe, zu bauen und mich selbstständig zu machen“, so Stemmler am Telefon.

Bis September, so hofft der Firmengründer, soll alles für die Eröffnung am Ende der Tübinger Straße fertig sein. In seinem Betrieb will Maurice Stemmler dann alle Arbeiten anbieten, „die mit Stahl und Metall zu tun haben“.