Blick hinter die Kulissen Die Nachrichtenwelt steht nie still

Am Manteldesk in der Zentrale in Oberndorf laufen die Nachrichten und Meldungen aus der ganzen Welt ein. Hier ist Flexibilität gefragt: Nur selten sieht eine Zeitungsseite am Abend so aus, wie sie am Vormittag geplant wird. Tagtäglich wird ein Spagat zwischen seriöser Information und Unterhaltung bewältigt.