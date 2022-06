3 Schwierige Situation direkt vor der Schule: "Elterntaxis" treffen auf den Schulbusverkehr. Nun soll ein Halteverbot für Entspannung sorgen. Foto: Ganswind

Plötzlich war die Baustelle da: An der Grundschule in Nordstetten war am Anfang der Woche die Aufregung groß. Schulwege wurden plötzlich gefährlich. Busse erreichten ihre Haltepunkte nicht mehr.















Horb-Nordstetten - Das war eine böse Überraschung für viele Schulkinder am Dienstagmorgen. Verunsichert schauten sie auf ihren eigentlich üblichen Schulweg. Was nun? Straße wechseln? An welcher Stelle? Auslöser: die Verlegung von Fernwärmeleitungen inklusive Breitbandausbau im Bereich Ziegeleistraße bis zur Schule in der Weikersthalstraße, Schulstraße und Zeitenwiesenstraße. Das hatte die Stadtverwaltung auch in den Medien angekündigt. Die Ziegeleistraße werde in diesem Zeitraum voll gesperrt.