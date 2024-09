Auf einem Abschnitt der B27 gibt es Einschränkungen bis voraussichtlich Mitte Oktober.

Für den Ausbau des Stromnetzes wird in der Ortsdurchfahrt in Neukirch, der Schömberger Straße, eine neue Trafostation errichtet. Die Straße ist daher ab Montag, 23. September, halbseitig gesperrt, wie die ENRW mitteilt. Voraussichtlich am Montag, 14. Oktober, werden die Arbeiten laut Pressemitteilung abgeschlossen sein. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über eine Ampelanlage geregelt – was zu den Stoßzeiten Rückstaus erwarten lässt.

Lesen Sie auch

Anlieger werden direkt informiert

Der Bauabschnitt erstreckt sich laut Mitteilung vom Haus Nummer 13 bis zum Haus Nummer 17. Betroffen ist auch der Fußweg. Die Anlieger werden gesondert über die Bauarbeiten informiert. Die ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG und die Stadt Rottweil bitten die Verkehrsteilnehmer und die Anwohnerschaft um Verständnis.

Baustein der Energiewende

Der kontinuierliche Netzausbau sei ein maßgeblicher Baustein der Energiewende. Mit Maßnahmen wie dieser sorge die ENRW dafür, dass die Leistungsfähigkeit ihrer Versorgungsnetze den stetig wachsenden Ansprüchen entspricht und die Energiewende vorangebracht wird, heißt es.