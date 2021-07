Den Autofahrern in Nagold steht eine weitere Vollsperrung ins Haus. Diesmal trifft es die Tiefgarage Traube in der Stadtmitte. Derweil wird das neue Parkhaus Nord immer teurer. Die Gründe dafür sind hausgemacht.

Nagold - SPD-Fraktionschef Daniel Steinrode brannte das Thema beim jüngsten Technischen Ausschuss, erstmals geleitet von CDU-Fraktionschef Wolfgang Schäfer als ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter, sichtlich unter den Nägeln. Mehrfach intervenierte er, als die Verwaltung höhere Architekten- und Ingenieurleistungen beim Bau des Parkhauses Nord zu rechtfertigen suchte: "Warum erst jetzt?", hakte Steinrode nach. Allein für die örtliche Überwachung der Großbaustelle fallen 90.000 Euro an, die bislang nicht eingeplant waren. Weil der Anbau der Stadthalle, immerhin 450.000 Euro teuer, separat zu sehen sei, kommen auch hier weitere 33.000 Euro an Architektenhonorar hinzu.

Hintergrund: Üblicherweise übernimmt das städtische Bauamt die Aufsicht solcher Großbaustellen. Anfangs hatte Tiefbauamtsleiter Richard Kuon, bevor er in den Ruhestand ging, noch ein Auge auf das Millionenprojekt geworfen. Grund für die gestiegenen Kosten, formuliert die Verwaltung etwas hölzern, sei demnach also die "Reduzierung, die sich aus der Mitarbeit des Tiefbauamtes" ergebe.

Weil die neue Tiefgarage auch noch, wie von Anfang an geplant, mit Ladestationen für E-Autos ausgestattet werden soll, kommen weitere bislang nicht vorgesehene Investitionen hinzu. Man hat nämlich festgestellt, dass für die acht Ladestationen allein 176 Kilowatt an elektrischer Leistung zur Verfügung stehen müssen. Die bestehende Stromversorgung reicht dafür nicht aus. Also muss eine neue Trafostation her. Kostenpunkt: 146.880 Euro.

"Man hätte doch wissen können, welche Kosten auf uns zukommen", kritisierte Steinrode, das sei alles "undurchsichtig". Der Bau der Tiefgarage, der Stadthallenanbau und der neue Platz vor dem OHG summierten sich seinen Kalkulationen zufolge auf "knapp unter acht Millionen Euro". Steinrode forderte deswegen von der Verwaltung eine Gesamtaufstellung der Kosten im Zusammenhang mit der Tiefgarage: "Ich will wissen, wo wir stehen und möchte es nicht aus fünf Drucksachen raussuchen." Peter Haselmaier vom Baudezernat vertröstete Steinrode auf die Gemeinderatssitzung nächste Woche. Dann würden alle Zahlen vorgelegt. Die zusätzlichen Honorarleistungen für die Architekten zahle man im Übrigen, "um keinen Fehler zu machen, damit im Nachhinein keine Nachforderungen kommen".

Während der Bau der Tiefgarage Nord voranschreitet, muss ein anderes Parkhaus in der Innenstadt nahezu zehn Wochen dicht gemacht werden. An der Tiefgarage Traube, eingeweiht vor 37 Jahren, nagt der Zahn der Zeit. Betonteile müssen hier teilweise saniert und die Oberflächenschutzbeschichtung erneuert werden. Kostenpunkt: 239 000 Euro. Um diese Arbeiten erledigen zu können, muss die Tiefgarage vom 13. September bis Ende November voll gesperrt werden. Bis dahin, gibt sich die Verwaltung optimistisch, soll aber die Tiefgarage Nord fertiggestellt sein und diese Lücke im innerstädtischen Parkplatzangebot schließen.