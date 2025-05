So nah und doch so fern – der direkte Zugang zum Kleb bleibt gesperrt

Baustelle in Nagold

Kein Durchkommen: Die Bewohner von Martha-Maria können derzeit nicht direkt in den Stadtpark Kleb gelangen.







Lage ist alles! Das gilt auch für das Seniorenzentrum Martha-Maria und die Seniorenwohnanlage am Nagolder Stadtpark Kleb. Gerade die Top-Lage direkt am Nagoldufer, und keine 50 Meter von den Parkanlagen entfernt, macht das Wohnen hier für viele so attraktiv.