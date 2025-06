Mit dieser Sperrung war zu rechnen. So plant die Stadt Nagold auf dem bei Dauerparkern beliebten Gelände direkt neben dem Viadukt an der Iselshauser Straße eine Pumptrack-Anlage zu erreichten.

Der Pumptrack ist eine geschlossene, asphaltierte Rundstrecke mit Wellen und Kurven, die mit dem Fahrrad, Skateboard oder auch auf Inlineskates befahren werden kann. „Auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern entsteht damit ein attraktives Freizeitangebot, das besonders für junge Menschen ein echter Anziehungspunkt sein soll“, teilt die Stadt Nagold zu dem Vorhaben mit.

Bereits am Montag, 23. Juni geht es los. So informierte die Stadt Nagold, dass ab dann der Parkplatz am Viadukt in der Iselshauser Straße vollständig gesperrt ist. Als Alternative verweist die Stadt auf Parkmöglichkeiten entlang der Straße. Und: „Innerhalb der Bauphase werden in Richtung Iselshausen bis voraussichtlich Mitte August zudem neue, kostenfreie Parkplätze geschaffen.“

In ihrer Pressemitteilung geht die Stadt von einer Sperrung bis September aus. Allerdings ist das Gelände auch danach in seiner jetzigen Form nicht mehr als Parkplatz nutzbar. Die Stadt plant allerdings im Umfeld die gleiche Anzahl an Ersatzparkplätze zu schaffen – direkt hinter der Pumptrack-Anlage, aber auch zwischen der Strecke und der Straße selbst. 50 Parkplätze sollen so wieder entstehen.

Zur Waldach hin entsteht ein neuer Fußweg

Der Pumptrack selbst wird asphaltiert. Eingefasst wird das Gelände von Grün- und Böschungsflächen. Zur Waldach hin entsteht ein neuer Fußweg am Bach entlang.

Mit dem Pumptrack wird das einstige Landesgartenschaugelände weiter als Freizeitstätte ausgebaut. Dort gibt es neben der Forstkugel und einen kleinen Park auch einen Spielplatz, ein Kleinspielfeld und noch recht neu ein 3x3-Basketballfeld direkt unter einem Torbogen des Viadukts.