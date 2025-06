Baustelle in Mühlheim: Sperrung bei Kreuzung dauert an

Bis zum 18. Juni wird an der Kreuzung K5509/K5502 kein Durchkommen sein. Der nächste Bauabschnitt liegt im Kreuzungsbereich der Hindenburgstraße.

Die Sperrung der Kreuzung K5509/K5502 dauert voraussichtlich noch bis zum 18. Juni.

Danach geht es weiter im nächsten Bauabschnitt. Betroffen ist die Uhlandstraße (K5502) zwischen Hindenburgstraße (Kreuzungsbereich) und Hindenburgstraße (Rössle).

Die Bushaltestelle an der Schule wird in der Zeit nicht angefahren. Ersatzhaltestelle ist die Haltestelle am Rathaus.