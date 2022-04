1 Das denkmalgeschützte Haus darf abgebrochen werden. Foto: Schwind

Das bislang denkmalgeschützte Bauernhaus in der Mühlheimer Hindenburgstraße darf abgebrochen werden. Der Denkmalschutz gab grünes Licht.















Sulz-Mühlheim - Ein großes Aufatmen gibt es in der Mülheimer Hindenburgstraße. Nach einer Berechnung von Kosten und Nutzen habe nun das Denkmalamt grünes Licht gegeben um das alte Bauernhaus, Hindenburgstraße 24, vollends abzubrechen. Das Amt habe den Denkmalschutz für das Gebäude aufgehoben, wie Ortsvorsteherin Barbara Klaussner in der Ortschaftsratssitzung informierte.

Scheune eingestürzt

Der Mühlheimer Bevölkerung war der Anblick von einem eingezäunten Berg an Schutt mitten in der Ortsmitte schon lange ein Dorn im Auge. Bereits am 30. Juli 2020 war die an das Haupthaus angrenzende Scheune einstürzt. Der Denkmalschutz hatte allerdings das weitere Vorgehen gestoppt und lange Zeit einem Abbruch widersprochen. Nun hofft die Mühlheimer Bevölkerung, dass der Abbruch bis zur 1250-Jahrfeier der Ortschaft beendet und der Schutt weg ist.