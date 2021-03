3 Die Firma Strabag hat mit dem Abfräsen des Asphalts auf der schadhaften Kreisstraße von Lauterbach nach Sulzbach innerhalb der Ortsdurchfahrt Lauterbach begonnen. Auf der innerörtlichen Umleitungsstraße ist vielerorts ein Halteverbot eingerichtet worden. Foto: Wegner

Nachdem am vergangenen Freitag die ersten Baumaschinen in Lauterbach angekommen sind, war klar: Die Sanierung der Straße nach Sulzbach geht tatsächlich auch los.

Lauterbach - Eigentlich hätten die Arbeiten bereits im Herbst vergangenen Jahres beginnen sollen: Die Umleitungspläne waren fix und fertig, die Schulen hatten schon hinsichtlich des Busverkehrs umdisponiert – und dann kam die Absage, sprich Verschiebung. Schon zuvor hatte man schon für das späte Frühjahr 2020 auf einen Baubeginn gehofft, doch damals war schnell klar, dass dieses Ziel nicht zu halten ist, weil es noch zu viel Klärungsbedarf gab. So hatte es im Herbst dann aber nochmals eine Verschiebung gegeben – lediglich der für die Maßnahme notwendige Holzeinschlag im nördlich an die Straße nach Sulzbach angrenzenden Wald wurde erledigt.

Am Montag allerdings – wegen des unerwarteten Schneefalls – eine Woche später als zuletzt geplant, hat die beauftragte Firma Strabag mit Hochdruck mit den Arbeiten begonnnen – am Nachmittag war bereits der Makadam der Straße "Im Hölzle" zwischen der Abzweigung zum Sportplatz und kurz vor Ortsende in Richtung Sulzbach bis auf den Untergrund abgefräst.

Bauende voraussichtlich im März

"Der Ausbau geht nur mit einer Vollsperrung, weil es mitunter sehr eng zugeht", hatte Joachim Hilser von der Straßenbauverwaltung des Landkreises bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht. Zudem könne man in einer Ortsdurchfahrt nicht so gut kalkulieren wie auf einer freien Strecke, da immer wieder mit unliebsamen Überraschungen wie alten Leitungen oder Kanälen gerechnet werden müsse, die in keinem Plan enthalten seien.

Die Umleitung des Verkehrs hatte er als "knifflige Angelegenheit" bezeichnet. So wird überörtlich von Lauterbach in Richtung Fohrenbühl, Hornberg und weiter in Richtung Hausach umgeleitet. Wer aus dem Kinzigtal nach Sulzbach muss, fährt am besten von Hausach in Richtung Kirnbach und Moosenmättle.

Für Personenwagen besteht zudem die Möglichkeit, eine kürzere Umleitung über den Imbrand und den Hölzleshof in Richtung Sulzbach (und natürlich auch in Gegenrichtung Richtung Lauterbach) zu nutzen. Diese Straße allerdings hat aufgrund enger und sehr steiler Teilstücke, besonders wegen einer sehr unübersichtlichen Kurve, ihre Tücken – besonders für Menschen, die es eilig haben.

Damit im Einsatzfall auch die Hilfskräfte problemlos zu den Häusern jenseits der Straßensperrung gelangen können, sind entlang der Straße in beide Richtungen deutlich sichtbare Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Zudem wurde die Geschwindigkeit auf Tempo 30 begrenzt. Und für diejenigen, die eigentlich keine Anlieger sind und dort nicht fahren sollten, gibt es noch zwischendurch auf der Strecke Hinweise, an welcher Abzweigung wohin abgebogen werden muss.

Bauende soll im Herbst sein.