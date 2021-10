1 Die Straße in Richtung Sulzbach wird in den kommenden Tagen weiter asphaltiert. Foto: Dold

Achtung Autofahrer: "Am Freitag wird die Kreuzung beim Sportplatz von 9 Uhr morgens bis gegen Abend gesperrt sein", sagt Joachim Hilser vom Straßenbauamt Rottweil.















Lauterbach - Das heißt: Die Umleitung über den Imbrand wird an diesem Tag nicht funktionieren. Die offizielle Umleitung führe über den Fohrenbühl in Richtung Sulzbach. Grund ist der Einbau des Asphalts, der am Mittwoch begonnen hat und am Freitag endet.

Nach diesem kurzen Stresstest für die Autofahrer ist aber schon bald Entspannung in Sicht. Die Vollsperrung der Straße dauert laut Hilser noch bis Mitte November an. Dann geht es mit einer halbseitigen Sperrung weiter, um Arbeiten an den Netzen der Stützmauern auszuführen.

Ein weiterer Lichtblick: "Der Linienverkehr kann ab nächster Woche wieder durchfahren", so Hilser – und das wieder nach dem ganz normalen Fahrplan.