Baustelle in Hechingen

1 Ungewohntes Bild: In der Bisinger Straße in Hechingen rollt wieder der Autoverkehr. Foto: Roth

Nach rund vier Monaten Bauzeit ist die Bisinger Straße in Hechingen wieder für den Verkehr freigegeben.









Die Bisinger Straße in Hechingen ist wieder für den Verkehr freigegeben. Verkehrsschilder warnen vor der Rutschgefahr auf dem neuen Belag. Auch die Ampel an der Domäne auf der Kreisstraße 7108 wurde bereits abgebaut. Das Landratsamt hat den Fahrbahnbelag der Bisinger Straße in drei Bauabschnitte seit März erneuern lassen.