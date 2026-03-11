Baustelle in Hechingen: Millionenprojekt in Stetten – Reichenbach-Verdolung gestartet

Für viele Stadträte ist das Projekt wegen der hohen Kosten ein Ärgernis. Aber es führt kein Weg daran vorbei: In Stetten läuft die Sanierung der Reichenbach-Verdolung.
Pünktlich zu Wochenbeginn wurde die Baustelle eingerichtet, die Arbeiten haben begonnen: Die Sanierung der Reichenbach-Verdolung in der Ortsmitte von Stetten hat begonnen. Sie ist notwendig, weil „Bauwerk R 29.1“, wie es in der Liste der Technikbauwerke der Stadt Hechingen geführt wird, seit Längerem marode ist und bei der jüngsten Prüfung im Jahre 2024 die ungenügende Note 3,7 erhielt.