Baustelle in Hechingen: Millionenprojekt in Stetten – Reichenbach-Verdolung gestartet

Für viele Stadträte ist das Projekt wegen der hohen Kosten ein Ärgernis. Aber es führt kein Weg daran vorbei: In Stetten läuft die Sanierung der Reichenbach-Verdolung.

Pünktlich zu Wochenbeginn wurde die Baustelle eingerichtet, die Arbeiten haben begonnen: Die Sanierung der Reichenbach-Verdolung in der Ortsmitte von Stetten hat begonnen. Sie ist notwendig, weil „Bauwerk R 29.1“, wie es in der Liste der Technikbauwerke der Stadt Hechingen geführt wird, seit Längerem marode ist und bei der jüngsten Prüfung im Jahre 2024 die ungenügende Note 3,7 erhielt.

Grund sind die bekannten Alterungserscheinungen des Stahlbetons: Abplatzungen aufgrund der korrodierten Stahlbewehrung. Wegen der Schäden war die Zinkenstraße bereits seit einiger Zeit für Fahrzeuge über 16 Tonnen gesperrt.​

Zinkenstraße gesperrt​

Die Verdolung des Reichenbachs ist rund 80 Meter lang. Saniert wird nicht nur diese, sondern auch die direkt angrenzende Zinkenstraße und die Straße „Im Zinken“, deren Zustand ebenfalls als schlecht beziehungsweise ungenügend bewertet wird. Aktuell werden in der Zinkenstraße Sondagegrabungen durchgeführt, um die Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen zu prüfen und den Einbau neuer Leitungen abschließend zu planen.​

Den Baubeschluss für die Arbeiten hatte der Hechinger Gemeinderat im Oktober 2025 gefasst, die Vergabe der Bauarbeiten erfolgte ebenfalls durch den Gemeinderat Anfang Februar 2026. Für die Sanierung der Verdolung und die Straßenerneuerung stehen insgesamt 2,575 Millionen Euro zur Verfügung, aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg wurden Fördermittel von 380.000 Euro bewilligt.​

Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld

Die Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld, denn Generalsanierungen von Technikbauwerken und Straßen sind nicht nur teuer, sie benötigen auch viel Zeit. Zudem dürfen Arbeiten an Gewässern nur in der Schonzeit zwischen Juni und Oktober ausgeführt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Stadt Hechingen Haushaltsentwurf 2026 eingebracht Die Kommunen sind kurz vor dem Finanzkollaps oder schon mittendrin. Dieses bundesweite Szenario macht Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn nicht mit. Das ist der Grund.

Die aktuelle Sperrung der Zinkenstraße ab der Bachstraße ist bis Mitte Dezember 2026 befristet. Bis dahin sollen die Arbeiten an der Verdolung und in der Zinkenstraße beendet sein. Im Jahr 2027 folgt dann die Generalsanierung der Straße Im Zinken.​

Zuständig bei der Stadt für das Sanierungsprojekt ist Elisabeth Oesterle vom Fachbereich Bau und Technik.​