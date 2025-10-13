Baustelle in Hausen vor Wald: Sanierung der Waldstraße steht vor dem Abschluss

1 Alle Wasserleitungen sind verbaut, die Parkplätze gelegt und auch die LED-Straßenlaternen stehen. Nun kommt noch der Asphalt auf die Straße. Foto: Stefanie Wildmann Die Arbeiten in Hausen vor Wald waren größer ausgefallen, als zunächst geplant. Vor dem Ende wird die Straße nochmal gesperrt.







Die umfassende Sanierung der Waldstraße in Hausen vor Wald befindet sich auf der Zielgeraden. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Demnach sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Die ursprünglich bis Anfang September geplante Sanierung dauerte etwas länger, da sich im Verlauf herausstellte, dass mehr Wasserleitungen als zunächst geplant ersetzt werden mussten. Zusätzlich wurden die Hausanschlüsse erneuert.