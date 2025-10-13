Baustelle in Hausen vor Wald: Sanierung der Waldstraße steht vor dem Abschluss
Alle Wasserleitungen sind verbaut, die Parkplätze gelegt und auch die LED-Straßenlaternen stehen. Nun kommt noch der Asphalt auf die Straße. Foto: Stefanie Wildmann

Die Arbeiten in Hausen vor Wald waren größer ausgefallen, als zunächst geplant. Vor dem Ende wird die Straße nochmal gesperrt.

Die umfassende Sanierung der Waldstraße in Hausen vor Wald befindet sich auf der Zielgeraden. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Demnach sollen die Arbeiten voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Die ursprünglich bis Anfang September geplante Sanierung dauerte etwas länger, da sich im Verlauf herausstellte, dass mehr Wasserleitungen als zunächst geplant ersetzt werden mussten. Zusätzlich wurden die Hausanschlüsse erneuert.

 

Die neuen Wasserleitungen sind nun vollständig verbaut und angeschlossen. Außerdem ist die Umrüstung auf moderne und energiesparende LED-Straßenlaternen vollständig abgeschlossen. Auch die Parkplätze wurden mittlerweile komplett fertiggestellt.

Bis zur endgültigen Fertigstellung der Maßnahmen stehen jetzt nur noch die restlichen Straßenbauarbeiten aus. Hierfür ist nach Angaben der Stadt im Oktober eine vollständige Vollsperrung der Strecke für voraussichtlich zwei bis drei Tage erforderlich, um in allen drei Abschnitten die Asphaltdeckschicht aufzutragen. Mit dem Abschluss der Arbeiten soll die Infrastruktur in Hausen vor Wald nachhaltig verbessert und zukunftsfähig gestaltet werden.

 