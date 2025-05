1 In der Schramberger Straße beim Grünen Baum war der Bauhof tätig. Foto: Dold

Die Leitungen in der Schramberger Straße sind mit die ältesten im Gemeindegebiet. Das bringt das eine oder andere Problem mit sich.









Link kopiert



So kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Rohrbrüchen. Die Schäden waren rasch wieder behoben, der Bauhof war so aber mehrfach gefordert. Die Rohrbrüche wurden beseitigt, allerdings konnte der Straßenbelag nur provisorisch gerichtet werden, was vor allem an der Witterung lag.